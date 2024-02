Un día como hoy: RÉCORD destacó que Cocca fue 'reventado' por Tigres tras llegar al Tricolor

Previo al nombramiento de Jaime Lozano como director técnico de la Selección Mexicana, Diego Cocca había sido el elegido para tomar dicho cargo, sin embargo, esto ocasionó su salida prematura de Tigres y posteriormente, tras fracasar en la CONCACAF Nations League, terminó saliendo por la puerta de atrás del Tricolor.

Se sabía que la directiva universitaria facilitó a su entonces entrenador el contacto con los directivos de la FMF aprobando la reunión y sabiendo que existía la posibilidad de que Cocca pudiera aventurarse en el proyecto del Tri.

Sin embargo, después de dicha entrevista y una vez que les notificaron que el estratega argentino había sido el elegido para el banquillo nacional, la postura en Tigres cambió y al interior hubo molestia manifestando deslealtad. Fue entonces que en San Nicolás decidieron anunciar públicamente la salida del entrenador y la decisión de poner al 'Chima' Ruiz en el cargo de manera interina, madrugando a los federativos del futbol mexicano con la confirmación de que Cocca será el nuevo técnico de la Selección en un acto que reflejó poca ética profesional.

"Hemos tomado la decisión de dar por terminada la relación laboral con Diego Cocca tras su decisión de hacerse cargo de ser técnico de la Selección nacional", aseguró en conferencia de prensa Mauricio Culebro, presidente de Tigres.

"Necesitamos gente que esté comprometida con estos colores e institución, trabajamos en proyectos a largos plazo y hoy nos toca ver hacia delante. Merece tener directiva, jugadores y cuerpo técnico de tiempo completo. No depende de una sola persona para cumplir los objetivos, nadie está por encima de la institución", agregó.

CHACO SE PONÍA A UNO DE LOS 100 GOLES

Christian 'Chaco' Giménez, en ese entonces mediocampista de Cruz Azul, estaba a tan solo un tanto de llegar a los 100 goles. Ante esto, el mediocampista argentino habló con RÉCORD sobre cual era su sentir con respecto a esa estadística.

"Es algo hermoso, pero todavía no lo logro. No me quiero presionar, pero siempre es importante una buena marca, eso quiere decir regularidad, quiere decir un montón de cosas que he tenido en mi carrera, pero estoy tranquilo, no me quiero desesperar.

"Obviamente me gustaría llegar a los 100 goles", dijo el creativo celeste a RÉCORD

