Juan Carlos Osorio debutó con victoria como entrenador con Tijuana

Juan Carlos Osorio, exentrenador de la Selección Mexicana, debutó con el pie derecho con su nuevo equipo en la Liga MX, los Xolos de Tijuana, al vencer en calidad de visitantes al conjunto del Querétaro. Al término del partido se le pidió opinar sobre el mal paso de Miguel Herrera con el equipo la temporada pasada, así como de la eliminación del Tri en la Copa América.

“No voy a entrar a opinar porque primero, respeto mucho al míster (Miguel) Herrera y segundo porque yo no estuve acá, entonces no puedo hablar de situaciones que no viví día a día, solamente sé que es un muy buen técnico, muy buen estratega y realmente no sé lo que aconteció y sobre el tema de selección prefiero estar al margen por una razón, por el cariño que le tengo, el afecto, lo agradecido que estoy con la federación, entonces no, de la selección le deseo siempre lo mejor y hago fuerza para que ganen”, mencionó.

Su etapa como seleccionador de México quedó marcada por una práctica que llamó mucho la atención en su momento y que hasta el día de hoy sigue siendo tema, las famosas rotaciones, por lo que se le preguntó si ahora que dirige a Tijuana seguirá implementándolas.

“Sobre el tema de las rotaciones, seguramente que van a existir, estamos armando un buen plantel, con 11 jugadores de campo, no 10, en una idea que manejamos, yo creo que tenemos muy buenos jugadores para iniciar, entonces seguramente que en algún momento por voluntad propia o por darle oportunidad a todo y por tratar de que se vuelvan a importantes todos al final van a terminar participando todos, entonces sí, van a haber rotaciones”, sentenció el colombiano.

