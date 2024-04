Miguel Herrera acepta fracaso en el Clausura 2024: 'El peor torneo que he tenido'

Luego de la derrota de 4-1 en el Estadio Universitario ante los Tigres, Miguel Herrera, entrenador de Xolos, reconoció que el Clausura 2024 ha sido su peor torneo en el futbol mexicano desde que arrancó su faceta de director técnico.

“Es fracaso, yo no le rehuyo a la palabra, ha sido el peor torneo que he tenido desde que arranqué como técnico, muchos partidos en los que el equipo no jugó bien, pero otros donde sí. El primer tiempo fue bueno, pero nos vamos perdiendo 1-0 al vestidor, de arranque al segundo y no podemos… son las circunstancias que vivimos en el torneo”, comentó el Piojo.

El regreso de Herrera al Volcán no sólo fue un caos en la cancha, sino también en la tribuna, ya que fue abucheado por la afición de Tigres, que no recuerdan de buena forma el paso del timonel por la institución.

“Se los dije, no esperaba nada, vengo con otro equipo, yo siempre estaré agradecido con la gente de Tigres, cuando estuve aquí me apoyó, hoy me debo a otra afición que también estoy en deuda, pienso en la afición de Xolos, estoy con otros colores, no quiero que me aplaudan, no le di nada, fueron buenos torneo pero no pudimos conseguir nada, ellos toman su decisión, pagan su boleto y tiene todo el derecho de manifestarse como ellos quieran”, agregó el entrenador mexicano.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: GONZALO PIOVI TENDRÁ QUE PASAR POR EL QUIRÓFANO Y SE PERDERÁ LO QUE RESTA DEL TORNEO