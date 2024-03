Miguel Herrera sobre el Clausura 2024: "Es el peor torneo que he tenido como entrenador"

El Clausura 2024 está lejos de ser el mejor torneo de Miguel Herrera y de los Xolos de Tijuana, equipo que sigue sin saber lo que es ganar en el reciente certamen de la Liga MX.

Después de 10 jornadas, más de la mitad del torneo recorrido, el equipo de la frontera tiene un registro de seis empates y cuatro derrotas en el presente certamen, siendo el peor arranque en la historia de la franquicia fronteriza y, en palabras del propio Herrera, su peor torneo como entrenador.

"Sí es el peor torneo que he tenido como entrenador, hay que trabajar mientras las directiva esté apoyando el proyecto no nos queda más que trabajar y exigir más a los muchachos. Si vamos a los partidos de repente tendremos en el sumar de los puntos menos de lo que hicimos para tenerlos, hacíamos para ganar partidos, hicimos un gran partido ante Monterrey y no pudimos, hoy hacemos un gran primer tiempo, ha habido partidos así que hemos podido culminar y nos ha tocado sufrir", comentó Herrera en conferencia de prensa.

Los Xolos no ganan desde el pasado mes de noviembre, cuando derrotaron a los Tigres por marcador de 2-1 en el Estadio Caliente, la última victoria del conjunto fronterizo en calidad de visitante, data del 14 de abril del 2023 cuando venció al Mazatlán FC en 'El Encanto'.

Tijuana visitará este domingo a los Pumas de Gustavo Lema, en la Jornada 12 recibirá a Santos Laguna.

