Osorio revela que rechazó dirigir a Costa Rica y descarta salida de Efraín Álvarez a Chivas

Le dijo que no a los Ticos. Juan Carlos Osorio reveló que la Federación de Costa Rica lo buscó hace 15 días, pero rechazó la oferta para seguir en Tijuana.

“Voy a ser claro y concreto; yo decliné esa oportunidad cuando me la brindaron hace 15 días por quedarme en el Club Tijuana y me mantengo en esa posición. Ya que ellos hayan elegido al señor (Miguel) Herrera me parece que es un hombre con mucha experiencia en el futbol y seguro que va a tener resultados satisfactorios”, aseguró el colombiano.

El estratega decidió quedarse con Xolos | IMAGO 7

Ante la posible salida de Efraín Álvarez a Chivas fue contundente y dijo que la directiva no le ha notificado nada aún.

“No podemos hablar de presuntos, el día que suceda eso yo contesto la pregunta, mientras tanto a mí no me han notificado y creo que hay una relación muy directa con la directiva y seguro que de considerarlo me lo harán saber”, afirmó.

Osorio descartó que por ahora contemple la salida de Efraín | IMAGO 7

Era de esperar que el técnico diera una opinión sobre su compatriota James Rodríguez, fichaje atinado que beneficiará a León a su consideración.

“Sobre el tema de James creo que es muy buen distribuidor, juega de doble pivote y es muy buen lanzador y dependiendo de los delanteros que utilice se va a beneficiar el colectivo”, sentenció Juan Carlos Osorio.

Osorio celebró la llegada de James Rodríguez | IMAGO 7