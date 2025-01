Oussama Idrissi sobre rumores de su salida de Pachuca: 'Estoy feliz aquí'

Previo al inicio del Clausura 2025, habían reportes que aseguraban que Oussama Idrissi jugaría con América. Ante esto, el actual jugador de Pachuca no negó los acercamientos por parte de las Águilas, sin embargo, reconoció que está feliz en su estancia con los Tuzos, donde quiere seguir en busca de más éxitos.

IMAGO7

En entrevista para RÉCORD, el extremo de 28 años admitió ‘entre líneas’ que estuvo cerca de salir de Pachuca al finalizar el torneo pasado. A pesar de esto, el marroquí no dudó en decir que está contento en Pachuca y de cara al Clausura 2025 y el Mundial de Clubes, señaló que todo el equipo está mentalizado en los nuevos retos para este semestre.

“En la carrera de un jugador hay ciertos momentos donde puedes cambiar de clubes y donde llegas a estar muy cerca para cambiar, pero al final, cosas pasan en el futbol y lo más importante para el jugador es estar feliz y ahora estoy muy feliz en Pachuca, tenemos un muy buen grupo, ahora venimos de algunos triunfos y queremos seguir así”, comentó.

De igual forma, sobre los rumores y las supuestas ofertas del futbol de Arabia Saudita, Idrissi reveló que no hubo ninguna negociación. Asimismo, reiteró su felicidad y agradecimiento con Pachuca, no solo refiriéndose al equipo, sino también a la ciudad, que lo ha recibido de gran forma desde su llegada hasta la actualidad.

IMAGO7

“Para mí no hubo oferta de ningún club, por lo que no tengo que pensar en cosas que no implique a mi equipo Pachuca y como lo he dicho antes, estoy feliz y quiero pelear por más triunfos. Para mí ha sido una aventura especial hasta ahora. Nunca pensé que mi familia y yo íbamos a tener un tiempo muy lindo aquí y estamos muy agradecidos”, declaró para RÉCORD en un evento organizado por Telcel.

OUSSAMA IDRISSI QUIERE LLEGAR ‘A TOPE’ AL MUNDIAL DE CLUBES

En el Apertura 2024, Pachuca no logró clasificar ni a Play In. Aún con esto, los Tuzos lograron llegar hasta la Final de la Copa Intercontinental, donde cayeron ante el Real Madrid. Ahora, de cara al Mundial de Clubes, Oussama Idrissi señaló que los Tuzos buscarán hacer un mejor papel en el Clausura 2025 para poder llegar en buena forma al torneo internacional.

IMAGO7

“Al final cada jugador quiere jugar partidos internacionales, es una experiencia distinta a los partidos que tienes en el país, en la Liga MX. Nosotros tuvimos una experiencia inolvidable para nosotros, para nuestra afición y ahora nos tenemos que preparar para competir en la Liga MX, porque el año pasado ha estado un poquito complicado, pero estoy seguro que lo vamos a hacer muy bien para llegar en nuestro mejor momento al Mundial de Clubes”, comentó para RÉCORD.

Sobre la Copa Intercontinental donde vencieron a Botafogo y Al Ahly, pero cayeron ante Real Madrid en la Final, Idrissi señaló que fue una experiencia inolvidable. Asimismo, enfatizó que dicho torneo les sirvió en lo colectivo y en lo individual para estar más preparados de cara al Mundial de Clubes de 2025.

IMAGO7

“Creo que desde el segundo uno en que entramos a Qatar ya era muy especial para nosotros y sentimos que podíamos hacer algo muy histórico y al final lo hicimos. Algo inolvidable. Competimos para ganar el último juego también y lamentablemente el Madrid es un equipo muy fuerte. Por eso ahora estamos muy motivados para ganar más, tenemos más experiencia como grupo como en lo individual, entonces tenemos que seguir en esta línea”, concluyó.

También te podría interesar: Óscar García tiene plena confianza en 'Chicharito' Hernández: "Tiene mucho que aportar"