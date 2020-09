Pellerano, ex de Xolos, sobre su contagio por Coronavirus: 'Bajé 7 kilos y necesité de oxígeno'

Hernán Pellerano, antiguo jugador de Xolos, contó su mala experiencia tras quedar contagiado de Covid-19. El zaguero del Melgar de Perú, relató su sintomatología, en la que necesitó de comprar un tubo de oxígeno, hasta la consecuencia de pérdida de peso al no conseguir comer debido a la tos excesiva.

“Me dio que tenía Covid. Pero lo peor de todo no fue eso. Yo me empecé a sentir bien de cuerpo, pero lo que sí me quedó fue una neumonía increíble. Era una cuestión que no podía respirar. Todo el día tosiendo. No podía ni comer", contó el defensor en entrevista con el exfutbolista Juan Manuel Herbella, quien también es médico.

"Bajé siete kilos porque no podía meterme alimento a la boca. A la noche la pasaba muy pero muy mal. Dormía sentado. De cuerpo sí me empecé a sentir bien, no era una gripe como al principio, pero al toser todo el día, tenía mucho dolor de cabeza. Y llegó un momento que tuvimos que comprar un tubo de oxígeno”.

“Por la noche no me podía ni acostar de lo que tosía. Fue complicado. Me tuve que comprar un aparato en el que tienes que inhalar y exhalar para que los pulmones tomen aire de vuelta; me compré el tubo de oxigeno... Y como tenía miedo de ir al hospital, vino una enferma a casa durante 7 u 8 días. Me inyectaba anticoagulantes y por suero me ponía medicamentos. Ahí empecé con el tubo de oxigeno y a hacer trabajos respiratorios, al cabo de 4 o 5 días me empecé a sentir mejor”, apuntó el veterano de 36 años.

El menor de los Pellerano jugó para Tijuana de 2013 a 2014, dando el paso a Vélez Sarsfield y más tarde Indepentiende. Olimpia de Paraguay y Liga de Quito sus clubes antes de llegar al futbol peruano este 2020.