Oribe Peralta aconsejó a JJ Macías brillar en Chivas y luego ir a Europa

El delantero de las Chivas, Oribe Peralta aseguró que en su opinión José Juan Macías está listo para partir a Europa; sin embargo, reveló que le ha aconsejado al juvenil de 20 años de que se entregue al máximo durante su estadía en el Rebaño para que logre su sueño y se vaya lo mejor preparado posible.

“He hablado con él respecto al tema y creo que está listo para jugar. La única forma de saberlo es que se vaya y que pruebe. Realmente con lo disciplinado que es y lo entregado que es, no va a tener ningún problema.

“He hablado con él y que, aunque su sueño de irse no se cumpla de inmediato, tiene que hacer todo lo posible para trabajar aquí que eso va a hacer que dé el salto para allá. Enfocarse primero en lo que está haciendo, en jugar de la mejor manera para el equipo y darlo mejor para que su sueño se vea realizado y con unas bases muy buenas”, comentó el veterano en conferencia.

El ’Cepillo’ está consciente de las críticas que ha recibido JJ por la falla de dos penaltis en el Guard1anes 2020; sin embargo, minimizó los comentarios destacando que debe darle la vuelta a la página y seguir con la confianza de seguir intentando para perfeccionar sus cobros desde los once pasos.

“Todos fallamos. Su intención no era fallarla. Hablo con él en muchos momentos por situaciones diferentes, desde fallar un pase, el cómo se siente anímicamente y físicamente para darle mi opinión y escucharlo para que se desahogue.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CHIVAS: TOÑO TORRES, PORTERO DEL TAPATÍO, COMETIÓ 'OSO' A LO TOÑO RODRÍGUEZ

“El futbolista se equivoca muy a menudo. Independientemente de lo que hagas, te vas a equivocar, el hecho es no quedarte ahí, sino intentar hacer las cosas bien. Somos humanos y todos nos equivocamos en algún momento de la vida. La peor equivocación es no corregir o quedarte estancado en ‘la cagué’, ‘ya no voy a tirar penales porque la voy a cagar’. Todo el mundo puede fallar un penal, le ha pasado a los mejores jugadores del mundo. Ese es el camino y José Juan lo sabe”, concluyó el ex atacante de la Selección Mexicana.