Chivas: Oribe Peralta afirmó que trabaja para ganarse un lugar sin cuestionar a Vucetich

Oribe Peralta no está conforme con la falta de minutos en el campo; sin embargo, reveló que continúa trabajando fuerte para que el cuerpo técnico lo tome en cuenta y le otorgue la posibilidad de ver acción y ayudar a sus compañeros dentro del terreno de juego.

“Yo trabajo para mí e intentar convencer al entrenador de que te dé minutos, de que puedes colaborar. No importa el entrenador que esté, yo trabajo para mejorar y ayudar a mis compañeros, para ser importante para el grupo esté en la cancha o no. No voy a ir a preguntar por qué no me pone”, explicó en conferencia.

A mitad de semana, en el partido contra Querétaro, el 'Cepillo' vivió sus primeros minutos en el torneo al entrar de cambio en los últimos minutos; sin embargo, admitió que desde que salió de América no ha podido alcanzar su mejor versión física y futbolística por la falta de tiempo en el terreno de juego.

“El futbol es un juego de tiempos, si no estás en el tiempo correcto vas a llegar tarde a muchas pelotas o no vas a llegar. Me costó mucho recuperarme de la lesión del tobillo, incluso sigue dando molestias.

“Pasa porque no tienes minutos y ritmo de partido. El entrar unos minutos no es lo mismo que jugar 90 o arrancar, el ir midiendo los niveles del partido. Obviamente que he trabajado para estar bien, al cien por ciento. Hay decisiones que no me corresponden a mí y se las dejo a ellos, me enfoco en estar bien para cuando se me requiera”, puntualizó.

Peralta reveló que dentro del vestidor trata de aconsejar a los jugadores más jóvenes, en donde les pide que se entreguen a su profesión para que reciban su recompensa.

“Para mí el futbol es como la vida. A veces es muy injusto, pero siempre recompensa al que trabaja y hace las cosas de corazón. Que se esfuercen por ellos. Que se esfuercen ser el mejor para el equipo, no el mejor del equipo. Trato de hacerles ver esas cosas”, concluyó.

