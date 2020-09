Raúl Jiménez a JJ Macías tras fallar penal: 'A seguir intentando, trabajando y creciendo'

José Juan Macías ha sido duramente criticado después de fallar el penal que le hubiera dado los tres puntos a Chivas, en su partido de la Jornada 9 contra Querétaro.

Tras las críticas, el canterano del Rebaño salió a dar cara a través de una publicación de Instagram.

"Si algo he aprendido en mis 20 años de vida, es que uno no alcanza el éxito sin haber fallado muchas veces antes. No llegué a ser delantero de mis Chivas acertando siempre, nunca fallando, y huyendo del fracaso, la única manera de responder ante una falla es aceptarla, aprende de ella y seguir trabajando con la misma o más intensidad ", escribió.

Ante la publicación de Macías, Raúl Jiménez, un especialista en penales, le mandó un mensaje de apoyo: "Así es crack, a seguir intentando, trabajando y creciendo", contestó en la publicación de JJ.

Anteriormente, José Juan también le había mandado unas palabras de apoyo en una situación similar, pues Jiménez falló un penal decisivo en la Europa League, cuando Wolves se midió ante Sevilla.

