Zully Ledesma sobre Toño Rodríguez: 'No me gusta su estilo'

Luego de la falla de Antonio Rodríguez que le costó el triunfo a Chivas ante Querétaro, varios lo han criticado, entre ellos el legendario exportero del Rebaño, Javier 'Zully' Ledesma.

"Fue una jugada desafortunada para Toño Rodríguez, en momento de estilo yo creo que Gudiño está mejor para cubrir el arco, a mí el estilo de Toño no me parece, no solo en los penales", aseguró en entrevista con W Deportes.

El exarquero aseguró que el equipo tapatío tiene que resolverlo ya, pues le puede seguir costando puntos en el Guardianes 2020.

"Tienen que resolver la situación ya, llámese González, Cota, Gudiño. Tomar la determinación adecuada para que Chivas no pierda puntos", finalizó.

Cabe recordar que Zully fue portero de Chivas de 1979 a 1985 y de 1983 a 1993, por lo que sabe lo que necesita la portería de los rojiblancos.

