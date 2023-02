Piojo Herrera 'cierra puerta' al Tri en presentación con Xolos: 'Ya no pienso en la Selección'

Miguel Herrera tomó las riendas de Tijuana para el Clausura 2023. Hace unos días fue presentado oficialmente por el club fronterizo y rápidamente comenzó a trabajar. Sin embargo, el fantasma de la Selección Mexicana lo sigue acechando y es que en plena conferencia de prensa, le cuestionaron sobre lo cerca que estuvo de ser el nuevo timotel azteca.

“Dirigir a la selección de tu país te llena de satisfacción, pero no me candidateo, no pienso en selección, estoy pensando en Xolos porque es un gran equipo, un equipo de Primera División”, dijo Herrera.

Además, agradeció que directivos de la Selección Mexicana lo hayan buscado para formar parte del proyecto y mencionó como fue la negociación con Hank para volver a dirigir a los Xolos,

“Muy agradecido con el Comité de Selecciones Nacionales, con Jaime Ordiales y con Rodrigo Ares de Parga que pensaron en mi por este proyecto, darle las gracias. Unas horas después de que quedé descartado, Jorgealberto (Hank, presidente de Tijuana) me buscó y nunca lo dudé”, argumentó Miguel Herra.

