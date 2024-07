Playeras con frases motivacionales de Juan Carlos Osorio regresan en su etapa con Xolos

El entrenador colombiano Juan Carlos Osorio ha retomado en el Club Tijuana su costumbre de mostrar frases durante sus entrenamientos, tal como hizo en la Selección Mexicana. El inicio del Torneo Apertura 2024 le ha dado su primera victoria a Xolos de Tijuana en este nuevo proyecto que encabeza el ex director técnico del Tri, quien busca renovar su éxito en la Liga MX.

Osorio, conocido por su meticulosa preparación y su enfoque motivacional, se ha mostrado durante los entrenamientos con una nueva playera en Tijuana. La frase "Cero Excusas", familiar para quienes siguieron su etapa con la Selección Nacional Mexicana, ha vuelto a ser protagonista. Este hábito de llevar mensajes motivacionales en sus playeras no es nuevo, pero sigue llamando la atención en su segunda experiencia en la Liga MX, ahora con el Club Caliente de Tijuana.

La frase "Cero Excusas" proviene de Pepe Galván, fundador de Six-Pack Mental, y tiene un significado profundo. Durante la preparación para el Mundial Rusia 2018, Osorio adoptó este mensaje tras una conversación con Galván.

Las frases que usaba osorio en sus playeras para alentar al equipo pic.twitter.com/98xyNFvbSz — mar (@twforevahyjb) July 9, 2018

"En la gira de Estados Unidos yo traía puesta la playera de 'Cero excusas' y el profe Osorio se me acerca y me dice: 'Me gusta, consígueme una'", comentó Galván en una entrevista con ESPN. La filosofía detrás del mensaje es asumir la responsabilidad de las propias acciones y continuar mejorando constantemente.

