Ignacio Ambriz sobre el partido vs Pumas: 'Una victoria cubre cientos de errores'

Toluca, dirigido por Ignacio Ambriz, celebró su 106 aniversario con un contundente triunfo ante el Cruz Azul. En conferencia de prensa, el técnico de los Diablos Rojos agradeció el apoyo incondicional de los aficionados, quienes nunca dejaron de alentar en el Estadio Nemesio Díez.

“Si algo tengo que decir es aplaudirle a la gente, no teníamos la fortuna de meter goles y hoy lo hicimos bien. Hoy nos apoyaron en un marco increíble y sacar un resultado favorable es bueno, tuvimos un gran segundo tiempo que nos permite sacar un buen resultado”, comentó.

Los escarlatas remaron contra corriente, estuvieron en desventaja, pero lograron darle la vuelta al marcador. Nacho le pide a sus dirigidos que estén más concentrados en los primeros minutos de los juegos: “No me gustan los primeros 10 o 15 minutos, como que no estamos enchufados, después reaccionamos en los segundos tiempos y jugamos como me gusta.

“Es mejor corregir ganando, el ambiente está bien y debemos mejorar en todos los aspectos. Una victoria cubre cientos errores, pero estamos contentos por la reacción del equipo”, finalizó.

Toluca viajará a los Estados Unidos porque el martes tendrá un juego amistoso contra Atlanta United, luego regresará a México para enfrentar el domingo al Pachuca.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: POTRO GUTIÉRREZ SOBRE CONTINUIDAD EN CRUZ AZUL: 'SE LO TENDRÁN QUE PREGUNTAR A LA DIRECTIVA'