Juan Escobar, oficialmente nuevo jugador de Toluca para el Clausura 2024

Juan Escobar es oficialmente nuevo jugador de Toluca, pues tal y como RÉCORD lo adelantó, el paraguayo terminó su relación con Cruz Azul por problemas con el técnico Martín Anselmi y ahora vestirá la playera de los Diablos Rojos para el Clausura 2024.

Fue a través de redes sociales que, como ya es un clásico del equipo choricero, anunciaron la llegada de Escobar al plantel con un video muy entretenido. "Llegó el Patrón. ¡Bienvenido al rojo, Juan Esocobar!", escribieron en X.

Escobar llega en calidad de préstamo con compre obligatoria siempre y cuando cumpla cierto porcentaje de minutos jugados a lo largo del torneo, y ya pasó las pruebas médicas requeridas para ser registrado ante la FMF.

Fueron semanas de espera para que Toluca pudiera hacer oficial la contratación del ex de La Máquina, pues primero tuvieron que liberar una plaza de jugador NFM, misma que consiguieron gracias a que Pedro Raúl dejó las filas del conjunto toluqueño.

Fue pedido de Renato Paiva

Juan Escobar llega al Toluca por ser un pedido especial de Renato Paiva, quien, en conferencia de prensa tras el duelo contra Chivas en Akron, mencionó que la llegada de escobar podrá aportar liderazgo en su plantel, mientras que reconoció las capacidades de juego que tiene el paraguayo.

"Creo que de Escobar el tema está cerrado, será nuestro jugador con la salida de Pedro. Es un jugador que he pedido y le reconozco su nivel por lo hecho en Cruz Azul, experiencia y liderazgo, y es un excelente jugador para nosotros. He hablado con él, sabe del pedido que he hecho para que venga.

"No necesita de presentación y elogios por sus capacidades, en la posibilidad de tres centrales y dos centrales puede hacer ese trabajo. Vamos a tener carga de partidos que la zaga defensiva no aguantará ese trabajo, lo de Juan nos trae mucha experiencia, nos puede jugar como lateral derecho, tanto en defensiva y ofensiva", expresó Paiva.

