Paulinho 'minimiza' su título de goleo: 'Si no soy campeón con Toluca no significa nada'

Pahulinho consiguió el primer logro en su carrera en México. El delantero portugués terminó el torneo regular del Apertura 2024 como el campeón de goleo, sin embargo, para el goleador de Toluca, este título no significa nada si no es campeón de Liga.

El futbolista de los Diablos Rojos terminó la campaña con 13 anotaciones, cinco más que sus más cercanos perseguidores, y fue pieza clave para que Toluca lograra cerrar el torneo en la tercera clasificación. Ahora aseguró que buscará que sus goles ayuden al campeonato.

En entrevista para Fox Sports, el delantero de Toluca aceptó que no va a festejar el ser campeón de goleo pues, este logro no era uno de sus objetivos al llegar al conjunto escarlata. Para Paulinho lo importante es conseguir el campeonato de Liga.

“Cuando llegué no me fijé la meta de ser campeón de los goleadores. El primer día que hablé con la directiva el objetivo que nos pusimos fue el de es ser campeón de liga, no de los goleadores, aunque obvio que quiero marcar siempre… No voy a festejar si no salgo campeón del Apertura con Toluca porque no significará nada…” confesó el delantero.

Asimismo, el futbolista evitó compararse con jugadores históricos de Toluca que también ganaron el campeonato de goleo, pues primero necesita ganar un campeonato con los Diablos para así ser histórico del equipo.

“No puedo comparar, porque esos ganaron títulos de goleo y títulos con Toluca y yo no, hasta ahora no gané entonces no me puedo comparar con esos cuando ganemos hay unos cuantos, ahí podemos hablar, pero por ahora no, estoy muy lejos de ellos”.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Renato Paiva aclaró comentarios en contra de Tigres: 'Fueron malinterpretadas'