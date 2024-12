Pollo Briseño afirma que seguirá festejando sus barridas: "Así soy"

Antonio 'Pollo' Briseño, nuevo jugador del Toluca, aseguró que haber cambiado de equipo no hará que modifique su característico estilo de juego, por lo que no dejará de celebrar sus barridas.

En entrevista con Fox Sports, el defensor mexicano explicó que él vive "su propia Champions League" cuando está en la cancha, sea en un entrenamiento o un partido, calificándolo como "su esencia".

Briseño en su presentación con Toluca | X: @TolucaFC

“Ustedes ven Champions, ¿no? ¿Todo el tiempo no festejan ahí? Si para mí es jugar en el Toluca, o jugar en un torito, o doble área, meto una barrida y gano, para mí es mi Champions.

“Yo lo vivo así. Así como con ustedes, me pongo así y trato de ser como soy, así soy en la cancha y no voy a cambiar, no voy a dudar. Mi esencia va a seguir siendo eso y no voy a cambiar”, dijo.

Briseño en un juego de Chivas | IMAGO7

Briseño llegó a los Diablos con un contrato de tres años tras una larga etapa defendiendo la camiseta de las Chivas desde 2019.

