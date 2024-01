Renato Paiva aseguró que el no exigió a Alexis Vega pero está feliz con su llegada

Este sábado los Diablos Rojos de Toluca recibieron en el Nemesio Diez a los Cañoneros del Mazatlán, encuentro en donde Alexis Vega no fue convocado y presenció el partido desde las gradas de 'La Bombonera' del Estado de México.

Después del partido que ganaron los choriceros, Renato Paiva, entrenador de Toluca, aseguró que él no exigió la llegada de Alexis Vega, aunque aseguró que está feliz con el refuerzo y espera que pronto pueda debutar con el equipo mexiquense.

"No puedo decir que fue una exigencia, fue un pedido clarísimo y agradezco a la dirección por haber buscado a un jugador de enorme calidad, creo que se está hablando muchas cosas que no son verdad, en especial de salud, ningún club pagaría por un jugador que no está bien para jugar, a partir de la luz verde que nos ha dado nuestro cuerpo médico hemos traído a jugador de esta calidad y de esta magnitud", comentó Paiva.

El profe Renato Paiva no exigió la llegada de Alexis Vega pero está feliz por su llegada al @TolucaFC Alexis va a renacer en el Nemesio Diez pic.twitter.com/liUxlLJlOd — LUIS CASTILLO (@mluiscastillo) January 21, 2024

Además de esto, Paiva aseguró que el regreso de Alexis tendrá que esperar, buscando reforzar su estado físico y ponerlo a tope para que Vega pueda jugar con el cuadro mexiquense.

"Recibimos a un jugador que vuelve con mucha voluntad, hay que protegerlo por su estado físico, va a estar parado un par de semanas para reforzar sus músculos, o vamos a poner a tope y a partir de ahí Alexis Vega va a ser un jugador muy importante en Toluca, nosotros vamos a hacer todo lo posible y Alexis también hará todo lo posible", finalizó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: TOLUCA LE DA LA VUELTA A MAZATLÁN Y GANA SU PRIMER PARTIDO DEL CLAUSURA 2024