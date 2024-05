Renato Paiva confía en que Toluca pueda darle vuelta a la serie contra Chivas

El director técnico de Toluca, Renato Paiva, aseguró que confía en que su grupo de futbolistas le podrá dar la vuelta a la serie cuando este sábado reciban a Chivas en el Nemesio Diez.

"Para mí más es el mérito de Guadalajara, me quede con la sensación de que pudimos aprovechar algunas ventajas, hemos partido la eliminatoria en dos partidos y hacerlo con mucha inteligencia. Si hay grupo que le puede dar la vuelta esta serie somos nosotros", señaló.

Al final, aseguró que no le han afectado los abucheos a Alexis Vega, luego de que esta noche fue castigado por la afición de Chivas, motivo por el que confía en que el exfutbolista del Guadalajara será determinante para la eliminatoria.

“Lo he visto igual, lo pueden pitar, lo pitan en todos lados y lleva seis o siete goles, ha hecho un torneo excelente, por donde pasa lo pitan, aquí es más normal porque salió de aquí, en otras canchas no entiendo tanto porque es un buen jugador mexicano, si pago un boleto para ir al futbol quiero ver buenos jugadores, no sé por qué lo pitan, pero eso no lo controlo ni quiero.

"He visto un Alexis que se enseña para jugar, no creo que le pese jugar aquí, ante su exequipo, su exestadio, son cosas con las que debe vivir, ahora jugará con el cariño de su afición y será determinante para la eliminatoria”, concluyó.

