Rayadas vs Pachuca: ¿Cuándo y dónde ver EN VIVO la Vuelta de la Semifinal de Liga MX Femenil ?

Con pie y medio en la Final, las Rayadas reciben el duelo de Vuelta de las Semifinales del Apertura 2024 de la Liga MX Femenil con todo a favor.

Las dirigidas por Eva Espejo sacaron una valiosa ventaja en su visita al Hidalgo, donde la protagonista fue Diana García para conducir el triunfo con par de golazos y uno más de Rebeca Bernal.

Por su parte, las Tuzas pudieron acortar la distancia en los últimos minutos del encuentro; sin embargo, el tino no estuvo fino para Charlyn Corral quien no pudo anotar desde los once pasos.

Parece ser que la serie será fácil para las regias, tras entrar en apuros en los Cuartos de Final ante Toluca tras un uno a uno global que terminó por posición en la tabla. Y es que, las Rayadas fueron el mejor equipo del torneo superando al archirrival del área, las Tigres quienes se quedaron un punto abajo con 42 y 41 puntos respectivamente.

Pachuca no ha podido ganarle a las comandadas por Eva Espejo, previo a la goleada en Semifinales, habían igualado en Fase Regular sin anotaciones dentro de la Jornada 14 celebrado en el Hidalgo.

Todo está listo para vivir la Vuelta de las Semifinales en el ‘Gigante de Acero’ este lunes 18 de noviembre en punto de las 20:00 horas a través del Nu9ve, TUDN y ViX Premium.

¿Cuándo y dónde ver el Rayadas vs Pachuca?

Día: Lunes 18 de noviembre

Hora: 20:00 hrs

Estadio: ‘Gigante de Acero’

Transmisión: Nu9ve, TUDN y ViX Premium

