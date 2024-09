Periodistas Deportivos de Colombia exigen sanción para 'Dibu' Martínez tras agredir a camarógrafo

Luego del comportamiento de Emiliano ‘Dibu’ Martínez tras la derrota de Argentina ante Colombia por 2-1, la Asociación Colombiana de Periodistas Deportivos (ACORD COLOMBIA) exigen una sanción para el arquero albiceleste.

A través de redes sociales, la asociación publicó un comunicado donde exponen la queja, pues Martínez golpeó una cámara que lo seguía al terminar el encuentro.

“ACORD Colombia rechaza de manera contundente el acto de agresión por parte del arquero argentino Emiliano Dibu Martínez hacia un camarógrafo luego de finalizar el partido en el cual Colombia venció 2-1 a Argentina por las Eliminatorias en la ciudad de Barranquilla.

Pegar un manotazo para lanzar al césped los elementos al camarógrafo es un atentado a la libertad de expresión que nuestra agremiación no admite”, escribieron en el comunicado.

“ACORD como autoridad periodística deportiva en el país exige a FIFA se genere una sanción ejemplar contra el señor Emiliano Dibu Martínez que no es ejemplo para las nuevas generaciones”, fue la petición del organismo.

Jhony Jackson, el camarógrafo del suceso dedicó unas palabras para Emiliano Martínez después de la agresión: “Dibu, hermano, soy el camarógrafo que agrediste en el partido ante Colombia. Siempre voy a buscar reacciones porque el director me lo dice, simplemente entro a la cancha después de 90 minutos, que sé que todo el mundo está cansado y agotado y busco reacciones”, explicó.

“Veo al Dibu saludándose con uno de los suplentes y ahí reacciona. Me dio rabia. Yo estoy trabajando, así como él lo está haciendo. Él atajando y yo operando con mi cámara. Estaba trabajando, no estaba jugando futbol con él. Me dio mucha rabia, pero no le dije nada”, señaló Jackson.

“Quería decirte que tranquilo, en la vida todo el mundo ha perdido un partido, de pronto para ti significó mucho esta derrota, pero para adelante Dibu”, finalizó Jhony Jackson, camarógrafo agredido por Martínez.

