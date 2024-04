Esteban Andrada sobre el duelo de Rayados vs Inter de Miami “La presencia de Messi intimida”

La serie más atractivo de todos los Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup sin lugar a dudas es la de Rayados vs Inter de Miami, pues Monterrey es uno de los ‘gigantes’ de la zona y se medirá al equipo de Miami plagado de estrellas.

El arquero argentino de los Rayados de Monterrey habló ante los medios sobre lo que significará enfrentarse al actual balón de oro, pues dentro del plantel regiomontano son pocos los jugadores que se han podido medir a Lionel Messi.

“Su presencia vale mucho, no es de hablar mucho, pero estando él en cualquier momento del entrenamiento o en la concentración la presencia intimida, sabemos que dentro del juego somos once contra once y ahí se termina el respeto de todo”, declaró Andrada.

De igual forma el arquero de Rayados habló sobre la posible ausencia del astro argentino, pues debido a una lesión la participación de Messi está en duda, pero en Monterrey sí les gustaría verlo dentro del campo.

“Siempre cuando está él obviamente es un atractivo diferente, tanto para el entorno, los árbitros, ojalá que pueda jugar y si no bueno, desearle una pronta recuperación, nosotros tenemos que estar completamente enfocados en el partido”. Concluyó.