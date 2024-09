Gianni Infantino, presidente de la FIFA, lamenta la muerte de André Marín

La mañana de este lunes 16 de septiembre se dio a conocer la muerte de André Marín Puig y esta sensible perdida estremeció al futbol no solo nacional si no a nivel global, tanto así que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, lamento la muerte del emblemático periodista deportivo.

A través de su cuenta de Instagram, Infantino compartió un video acompañado de unas palabras de reconocimiento a la trayectoria y la persona de André Marín y extendiendo sus condolencias a la familia, colegas y seres queridos.

“Lamento profundamente el fallecimiento de André Marín Puig. Su pasión por el fútbol y dedicación a su oficio lo llevaron a ser una de las caras más respetadas del periodismo deportivo en México y en todo el mundo”, declaró Infantino.

El presidente del máximo organismo rector del futbol mundial no solo reconoció la gran trayectoria de Marín en el periodismo deportivo, sino que también resaltó una de las últimas participaciones de André Marín antes de ausentarse por los problemas de salud que aquejaba, pues fue parte del anuncio de las sedes del Mundial 2026.

“Su presencia, especialmente en la antesala de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que coorganizará su querido México, se extrañará profundamente. Extiendo mis más sinceras condolencias a su familia y a todos sus colegas y amigos. Que en paz descanse”.

