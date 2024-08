¡Oficial! Federico Chiesa es presentado como nuevo refuerzo del Liverpool

A un día de que cierre el mercado de traspasos en el futbol europeo, Liverpool anuncia que ha cerrado el fichaje del extremo italiano Federico Chiesa y lo anuncia como refuerzo oficial para la temporada 2024/2025.

La operación entre Liverpool y Juventus por el pase de Federico Chiesa estaría rondando los 15 millones de euros y el internacional con Italia de tan solo 26 años firmaría un contrato por cuatro temporadas que lo vincularía por lo menos hasta 2028 con los ‘Reds’.

"Estoy muy feliz de ser jugador del Liverpool. Cuando Richard Hughes me llamó y me dijo: '¿Quieres unirte al Liverpool?' –y el entrenador me llamó– dije que sí de inmediato porque conozco la historia de este club, sé lo que representa para los aficionados. Estoy muy feliz y no puedo esperar para empezar", declaró Chiesa.

Esta será la primera experiencia de Federico Chiesa fuera de Italia, pues hasta el momento toda su carrera la había llevado a cabo dentro de la Serie A, surgiendo de la Fiorentina y dando el salto a la Juventus, donde ganó dos títulos y fue reconocido como el mejor futbolista de la liga en 2021, lo que lo catapultó a la selección de Italia con quienes ganó la Euro el mismo año.

Barcelona pierde a Chiesa.

En los últimos días Federico Chiesa fue vinculado con el Barça por ser una opción de los blaugranas para reforzar el equipo al no poder fichar a Nico Williams este verano, pero el italiano como otros tantos futbolistas han optado por no llegar al Barcelona y se decantó por la opción de la Premier League.

