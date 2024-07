Santiago Giménez ayudó a Huescas para ir a Europa: “Me apoyó mucho en esta decisión”

El pasado fin de semana el lateral mexicano Rodrigo Huescas jugó su último partido con Cruz Azul y ya partió rumbo a Dinamarca para firmar su contrato y convertirse en nuevo refuerzo del Copenhague y antes de partir rumbo a Europa, Huescas reveló que Santiago Giménez fue clave para que diera el salto al viejo continente.

El exjugador de Cruz Azul señaló que tiene una gran relación con Giménez y comentó que fue el propio ‘Bebote’ quien lo motivo a tomar la decisión de marcharse de La Máquina para crecer futbolisticamente.

“Santi es un gran amigo mío y él me apoyó mucho en esta decisión. Me dijo que no la pensara en sumarme al futbol de Europa y que me iba a ayudar a crecer mucho”, declaró Huescas.

De igual forma el canterano cementero que Santi Giménez le comentó que el nivel de competencia en Europa no se asemeja a lo que hay en México y eso llenó de ilusión para tomar la decisión.

“Pues me dijo que fuera Europa. Me metió en la idea de que allá es muy hermoso. Las competencias que se juegan allá, en cierta manera, no tienen nada que ver con las de acá. Creo que me llenó de ilusión la mente y le agradezco mucho por los consejos que me dio”, sentenció Huescas.

Cabe señalar que Rodrigo Huescas fue criticado por cierto sector de la afición de Cruz Azul debido a las formas en las que se fue de la institución, inclusive lo llegaron a comparar con Santi, quien hizo todo por dejarle una buena suma de dinero al club cuando se fue al Feyenoord.

