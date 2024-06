Toni Kroos tras retirarse en el Real Madrid ganando la Champions: “Estoy feliz por irme así”

Toni Kroos cumplió su sueño. Luego de que el mediocampista alemán anunciara su retiro de las canchas hace unos cuantos días, el mediocampista alemán confesó que está contento con su decisión y a pesar de que aún tiene la Eurocopa por disputar, cumple su sueño de irse en lo más alto.

Kroos había revelado desde hace varios años que los 32 años sería la mejor edad para retirarse y a pesar de que alargó su decisión un par de temporadas más, el dorsal ‘8’ del Real Madrid cumplió su promesa y se fue en el que para muchos es el mejor momento de su carrera.

"He disfrutado mucho la última semana, ha sido un ambiente espectacular. He intentado concentrarme en la final porque queríamos ganar el partido. Lo hemos preparado toda la semana, pero la primera parte la verdad que no ha salido bien pero este equipo siempre sigue y hay que meter goles para ganarnos. Al final estoy muy feliz por irme así. No hay mejor manera", declaró Kroos para la cadena Movistar+

De igual forma el seis veces ganador de la Champions League confesó que momentos como lo que vivió en Wembley lo sigue disfrutando bastante, pero quiere vivir otra vida alejado de las canchas, pero siempre recordará la década que jugó en el Real Madrid.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CHAMPIONS LEAGUE 24/25: ¿CUÁNDO EMPIEZA, NUEVO FORMATO, FECHA Y SEDE DE LA FINAL?

"Lo que he vivido estos diez años es inolvidable. Lo voy a echar de menos. Al final he tomado esta decisión porque tengo ganas de vivir otra vida, pero momentos como estos con mis compañeros y los partidos los voy a echar de menos seguro. Me voy muy feliz", concluyó Kroos.