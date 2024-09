Héctor Herrera levanta la mano para volver al Tri: “Me siento bien de nuevo”

En el marco de la Fecha FIFA y la primera convocatoria de Javier Aguirre en su regreso a la Selección Mexicana, el mediocampista del Houston Dynamo, Héctor Herrera, confesó que le gustaría que a los jugadores de la MLS se les tome en cuenta en este proceso como sucede con los futbolistas de la Liga MX.

‘HH’ mencionó que le sorprende que no se volteé a ver a los mexicanos en la MLS, a pesar de que la liga de los Estados Unidos tiene igual o mejor nivel que la Liga MX y confiesa sentirse listo en caso de que el ‘Vasco’ Aguirre lo considere para volver a la Selección Mexicana.

“No sé por qué no somos tomados en cuenta de la misma manera que si estuviéramos en México, últimamente está demostrado que las ligas (MLS y Liga MX) están al mismo nivel o tal vez estemos un 'pelín' arriba de la liga mexicana. El año pasado estuve en un gran momento, este año me costó por la operación, pero ahora me siento bien de nuevo", declaró Herrera en entrevista para ESPN.

A pesar de que Javier Aguirre señaló que no le cierra las puertas a nadie en el Tri, Herrera menciona que hasta el momento no ha tenido ningún tipo de contacto con el ‘Vasco’ o Rafa Márquez, pero desea lo mejor para la Selección Mexicana sin importar si es o no considerado en el proyecto.

"No he tenido contacto con ninguno de ellos y espero que les vaya muy bien, que le ayuden mucho a la selección, somos mexicanos y queremos siempre lo mejor para nuestro país y la Selección"

