Héctor Herrera sobre la convocatoria de mexicanos en MLS: 'No somos tomados en cuenta'

Con miras a la Copa América 2024, Héctor Herrera, mediocampista del Houston Dynamo, expresó su preocupación por la aparente exclusión de los jugadores de la MLS en la Selección Mexicana. Herrera señaló que esta situación podría deberse a la competencia entre la Liga MX y la liga norteamericana.

“Yo personalmente sí considero que no somos tomados en cuenta (por el Tri), que no le dan el valor al nivel que estás pasando aquí. No sé si sea por la competencia que hay entre las ligas, entre la MLS y la Liga MX”, declaró en una entrevista para TUDN.

Para respaldar su punto, Herrera mencionó su propio desempeño con el Houston Dynamo el año pasado, donde no fue convocado para la Concacaf Nations League, a pesar de su buen nivel. Citó también el caso de Alan Pulido, quien anotó 14 goles en 28 partidos con Kansas City en la MLS, y aún así no recibió una oportunidad con la selección nacional.

“El año pasado yo consideraba que estaba en un gran nivel, quizá uno de los mejores en mi carrera. Alan (Pulido) me parecía que estaba en un excelente nivel, haciendo un montón de goles y nunca fue tomado en cuenta. (Carlos) Vela es otro tema, pero considero que Alan pasaba en un muy buen nivel y la selección no pasaba por buen nivel en tema de delanteros”, añadió Herrera.

El mediocampista también reconoció que Jaime Lozano lo convocó para una concentración en la fecha FIFA de septiembre de 2023, para los amistosos ante Australia y Uzbekistán, pero después no fue considerado nuevamente.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: HIRVING LOZANO ACLARA SUS DECLARACIONES SOBRE EL TRI: "NO SE TOMARON COMO PENSABA, SE MALINTERPRETARON"