'Matador' Hernández sobre cambio generacional en el Tri: "Que ya se consoliden los jóvenes"

La leyenda de la Selección Mexicana, Luis 'Matador' Hernández, habló sobre el cambio generacional que atraviesa el Tri y aseguró que la Copa América es el torneo ideal para que los jóvenes que incluyó Jaime Lozano en la convocatoria se consoliden.



"Ojalá sea todo positivo, también para los chavos. Están dando oportunidad a los jóvenes que buscan consolidarse y por qué no hacerlo ya, de una vez por todas (hacer el cambio generacional en selección)", explicó en entrevista con RÉCORD.

El exjugador azteca expresó su deseo de que México tenga una gran participación en el torneo y se reservó a dar un pronóstico sobre sus expectativas.

Además, resaltó que es una buena oportunidad para Lozano y sus dirigidos de continuar dando la buena impresión que ha dado el combinado tricolor en otras ediciones de la Copa América.

"Deseo que le vaya bien a la selección. No te puedo decir hasta qué ronda (vaya a llegar), espero que vaya paso a paso, partido tras partido, haciendo un buen juego y teniendo un buen entendimiento.

"Que sigan dando esa buena imagen (que se ha dado en ediciones anteriores de Copa América). Es una buena oportunidad para Jaime Lozano y para los jugadores, que no deben desaprovechar", agregó.

Matador compara al Tri de Lozano con el del 97: 'No se nos tenía mucha confianza'

Hernández recordó que la Selección Mexicana que participó en la Copa América de 1997 (de la que él formaba parte) tampoco contaba con la confianza por parte de la afición, sin embargo, aseguró que el equipo aprovechó la incertidumbre que se tenía de ellos para dar un buen papel, pues obtuvieron el tercer lugar.

"A la Copa América de Bolivia 1997 iba una selección a la que no se le tenía mucha confianza, como la de hoy, y nosotros aprovechamos esa incertidumbre. Estábamos metidos en nuestra burbuja, comprometidos, y sabíamos que íbamos a enfrentar a grandes potencias. Así lo tomamos y dimos un gran resultado (tercer lugar). No hay por qué no pensar que repita (esta selección) llegar a esas instancias", sentenció.

