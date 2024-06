Hirving Lozano aclara sus declaraciones sobre el Tri: "No se tomaron como pensaba, se malinterpretaron"

El delantero mexicano Hirving "Chucky" Lozano, reciente incorporación del San Diego FC en la MLS, salió al paso para aclarar sus polémicas declaraciones sobre el planteamiento del Tri en la Concacaf Nations League y su ausencia en la Copa América 2024.

En una entrevista exclusiva con Gibrán Araige para TUDN, Lozano enfatizó que sus palabras fueron "malinterpretadas" y que nunca ha buscado responsabilizar a un solo individuo por los resultados de la Selección Mexicana.

"Creo que en las declaraciones, no las tomaron como yo las pensaba, las malinterpretaron", comentó Lozano. "Yo jamás señalé a una persona o jugador, jamás. Me involucré tanto a mí como al grupo. No fue lo mejor, pero esas decisiones son aparte. La verdad que sí platiqué con él (Jimmy Lozano), lo que me comentó fue que aprobaron jugadores nuevos".

A pesar de la controversia, Lozano reconoció su decepción por no ser convocado para la Copa América: "Sí, si soy honesto, si me dolió un poco. La verdad que no me lo esperaba, creía que podía ir. Llegó esta decisión del entrenador, siempre he dicho que la respeto, no hay problema. En su momento sí fue doloroso".

Sin embargo, el "Chucky" no pierde la fe en el Tricolor y les desea lo mejor en el torneo continental: "Le deseo lo mejor a la Selección, que les vaya muy bien. Tienen un gran equipo, grandes jugadores y un gran entrenador. Que salgan a dar lo mejor y a competir como siempre lo han hecho".

