Bryan González cumple un sueño en su primera Copa América: “Una oportunidad que voy a aprovechar”

Está cumpliendo un sueño. Previo al inicio de la Copa América, Bryan González no ocultó su felicidad al estar vistiendo la playera de la Selección Mexicana, ya que era un sueño que tenía desde pequeño y ahora lo está cumpliendo al disputar un torneo internacional de renombre.

"El sueño de todo niño es llegar a la selección mayor, igual solo se quedaba como un sueño, ahorita que lo estoy cumpliendo apenas me está cayendo el veinte, o a lo mejor todavía ni me cae y apenas me estoy dando cuenta, yo estoy disfrutando mucho estos momentos y voy a aprender de todo esto", mencionó el futbolista del Pachuca.

Con 21 años, González recibió su primer llamado Selección, el cual tendrá un sabor especial debido a que tendrá la oportunidad de disputar un torneo de renombre como lo es la Copa América: "Llegar a Selección ha sido un sueño, una oportunidad muy grande y que voy a tratar de aprovechar. En cuestión de que México está en la Copa América, pues bueno, queremos hacer un gran papel y todos juntos hacer que las cosas salgan de buena manera".

Respecto a cómo ha sido la relación con Jaime Lozano, el lateral Azteca comentó lo siguiente: "Creo que Jaime ha hablado más conmigo en cuestiones que yo tengo que corregir como defensas más puntuales, que pues a lo mejor yo por esa falta de experiencia en esa posición me están haciendo falta, yo estoy tratando de exprimirle todo eso a los que ahora son los defensores y bueno, más que nada son correcciones puntuales que yo tengo que hacer".

Finalmente, Bryan González señaló que una de sus principales preocupaciones al llegar al Tricolor mayor, era como lo iban a tratar: "Quizás en este semestre me han pasado muchas cosas, pero mi sueño más grande creo que era estar en la Selección Mayor, para mí el encontrarme con este grupo, a lo mejor al inicio era un poquito de nervios porque yo no sabía como me iban a acomodar, me iban a tratar, me iban a hacer sentir, pero cuando llegué acá me sentí como en casa, me sentía bien acoplado por las experiencias, me sentí con esas ganas de querer demostrar que puedo estar acá y con esas ganas de querer regresar"

