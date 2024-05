Bryan González revela cómo se enteró de su convocatoria: 'Se me salieron las lágrimas'

Llegó el cambio generacional. Jaime Lozano dio a conocer este viernes 10 de mayo la lista preliminar para la Copa América de este verano, donde se destacan las ausencias de varios jugadores y el llamado de otros más.

Uno de los jugadores a destacar fue . El extremo izquierdo regresó a la Selección Mexicana después de haber jugado 23 minutos el pasado 17 de diciembre del 2023, en el partido amistoso ante Colombia.

El volante ahora estaría en camino a disputar su primer torneo internacional con el Tricolor, situación que o llenó de emoción tras haberse enterado de su llamado a la convocatoria. Además, reveló que se enteró gracias al llamado de madre.

“Muy feliz y orgulloso, ahorita de camino me di cuenta y se salieron las lágrimas de la emoción y contento por eso. Es una oportunidad para nosotros y la trataré de aprovechar al máximo y esto es parte de todo el sacrificio que he hecho día con día y se ve reflejado ahorita.

“Venía dormido en el camino y mi mamá me empezó a marcar y me dijo que qué alegría más grande del 10 de mayo que darle esa noticia y se me salieron las lágrimas”, reveló el delantero de los Tuzos.

Ahora el mexicano buscará el pase a la siguiente ronda del Clausura 2024, cuando se enfrente al América en Estadio Azteca.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CHUCKY LOZANO DESEABA JUGAR LA COPA AMÉRICA CON EL TRI; QUEDÓ FUERA DE LA CONVOCATORIA