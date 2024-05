Jimmy Lozano confirma cambio generacional en el Tri; explica ausencia de Ochoa, Jiménez y Chucky

Se confirmó el cambio generacional en el Tri. Las ausencias de Guillermo Ochoa, Henry Martín, Hirving Lozano y Raúl Jiménez de la Copa América dan espacio para que nuevos nombres asuman la responsabilidad, sin embargo, el propio Jaime Lozano aclaró que nadie tiene las puertas cerradas para el Mundial 2026, aunque en caso de que esta selección cumpla con una actuación importante en el verano difícilmente saldrán de las convocatorias.

“La gente que va tiene la capacidad de competir al más grande nivel, no lo veo como un fogueo. Siempre buscaremos salir a ganar. Sí tenemos algunos jugadores consolidados que no estarán, pero es la intención. Es momento de asumirlo, porque lo hacen en sus clubes y queremos que todos se muestren al mayor nivel posible", comentó el estratega nacional.

"Necesitas tiempo para ver qué está pasando. La mejor forma es esta, ver jugadores, darles ese protagonismo y ver qué tanto liderazgo pueden llegar a tener. No es que los que ya no están no sirvan, sabemos lo que han dado, pero necesitamos más gente que esté en mejor nivel. Los que no están, todos están siendo visoreados, pero todos tienen las puertas abiertas en la Selección", agregó.

El Jimmy no negó que la derrota ante Estados Unidos caló y motivó a hacer este cambio generacional que se venía pidiendo desde hace un par de procesos.

"En las derrotas siempre te hacen pensar mejor las cosas. Yo trato de ser mesurado y ecuánime, hay que aprender, pensamos a mediano y largo plazo, pensamos en un proceso. Hay que tener valor para tomar estas decisiones que son distintas a lo típico que se venía haciendo. Los que no están seguirán estando aquí en medida de que en sus clubes demuestren para volver", finalizó Jaime Lozano.

