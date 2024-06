Chiquete Orozco sueña en emular a Rafa Márquez: “Me encantaría ser alguien como él”

Esta edición de la Copa América será el primer gran torneo de muchos jugadores de la Selección Mexicana, tal es el caso de Chiquete Orozco, quien luego de un par de torneos en gran nivel con Chivas, por fin recibe sus primeras oportunidades con el combinado nacional.

En entrevista para TUDN, Jesús Chiquete señaló que tiene como referente a Rafael Márquez y a pesar de que el ‘Kaiser’ se mide a parte en la historia del futbol mexicano, le encantaría llegar a ser como él en algún punto de su carrera.

“Creo que Rafa Márquez es punto y aparte, yo apenas estoy comenzando acá en la selección, obviamente me encantaría ser alguien como él. Es algo muy motivante yo creo que todo jugador quisiera llegar a la élite como hizo él y a mí en lo personal en lo personal eso es lo que me motiva y eso es lo que me hace venir acá, para en algún momento llegar donde él llegó”, declaró Chiquete para TUDN.

De igual forma el canterano del Guadalajara enalteció no solamente a Rafa Márquez, si no a las grandes figuras que han representado a México a lo largo de la historia de la selección, pues son una inspiración para las nuevas generaciones como él y gran parte de los convocados a esta Copa América.

“Enseñaron lo que representa la selección, creo que al fin y al cabo ellos son personas que se pusieron la verde y lo hicieron de una manera muy espectacular en mundiales en partidos internacionales, es gente que se tiene que respetar y valorar”, sentenció Chiquete Orozco.

