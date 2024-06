'Chaco' Giménez explota contra las críticas a Santiago en Selección: '¿Por qué no lo apoyamos?'

A pocos días del debut de la Selección Mexicana en la Copa América 2024, el liderazgo en el Tricolor ha sido tema de debate. En el programa “La Última Palabra”, se discutió sobre los posibles líderes del equipo, mencionando a Santiago Giménez, quien ha sido cuestionado por su rendimiento con la camiseta verde. En defensa de su hijo, Christian Giménez pidió que cesen las críticas de exjugadores, resaltando los méritos de su hijo con el Feyenoord.

“Todos ponen 15 partidos y dos goles, pero de esos 15 partidos tiene 593 minutos y de eso no habla mucha gente porque todo el mundo le tira: ‘15 partidos del 9 de la Selección’, sí bueno, pero son 593 minutos, seis partidos”, comentó el Chaco Giménez.

Christian Giménez subrayó que Santi se ha ganado su lugar en la Selección Mexicana por sus méritos y que ahora depende de él demostrar su valía.

“Si recibe o no (la oportunidad) al final es merecido, él estuvo buscando eso, después lo tiene que demostrar y eso ya depende del jugador y eso está bien; más allá de que sea mi hijo, él hizo méritos para estar en la Selección, ahora lo tiene que demostrar, no solamente es lo que haces en el club, sino en la Selección también”, añadió.

Críticas de exjugadores

Christian Giménez también expresó su frustración por las críticas de algunos exfutbolistas hacia su hijo, destacando los logros de Santiago en Europa, donde ha anotado más de 50 goles con el Feyenoord.

“Yo escucho mucho que hablan otros exjugadores, que hablan y le tiran y la verdad que no me sorprende, pero pareciera que hacer 50 goles en Europa es ‘te regalaron eso’, y no, déjenlo al chico tranquilo, dejemos que progrese, ese es el gran problema que somos tan negativos y los mismos exfutbolistas mandamos el mensaje”.

“En una transmisión que millones ven, que se pongan a decir, el chico tiene 23 años y digo de todos los jugadores, no solamente de Santiago. ¿Por qué no lo apoyamos?”, sentenció el Chaco Giménez.

Rubén Rodríguez responde a Oswaldo Sánchez y Cuauhtémoc Blanco

Rubén Rodríguez también se sumó a la defensa de Santi Giménez y criticó a figuras como Oswaldo Sánchez y Cuauhtémoc Blanco por cuestionar la falta de liderazgo en la nueva generación de jugadores.

“El tema sigue siendo y Chaco no lo va a decir, pero yo sí: Oswaldo Sánchez, ‘falta de líderes’, Cuauhtémoc Blanco, ‘falta de líderes’, ¿qué hicieron ellos? Tienen derecho a juzgar a los jugadores cuando ellos hicieron algo distinto. Me hablan de liderazgo cuando ellos tampoco fueron líderes, los controlaban los entrenadores”, afirmó Rodríguez.

