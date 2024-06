Héctor Herrera 'defiende' a Chucky Lozano: "Raro que no esté con la Selección'

"Tiene 28 años y que no esté convocado está raro". Esa fue la reacción de Héctor Herrera ante la ausencia de Hirving Lozano de la Selección Mexicana para la Copa América; el mediocampista del Houston Dynamo aseguró estar sorpendido por la decisión de Jaime Lozano.

"Me sorprende por lo del Chucky Lozano, obviamente porque un jugador que milita en Europa y no es considerado me pareció un poco raro. Lo mío no porque a los jugadores de la MLS los toman menos en cuenta y venía saliendo de la lesión me lo esperaba, no estaba esperando ese llamado", afirmó el mediocampista.

"Yo siempre quiero estar ahí, pero hay decisiones extras que a mí no me corresponden, sólo hay que aceptarlas, seguir trabajando y si en algún momento consideran que puedo ayudar y aportar algo desde cualquier sitio lo haré, hoy me toca apoyar de afuera y lo hago con gusto porque soy mexicano", agregó.

Hay que tener paciencia con el cambio: Héctor Herrera

Respecto al cambio generacional, HH aclaró que fue un tema que pidió el entorno del Tri durante mucho tiempo por ello ahora pide ser pacientes con los resultados pues sabe que la transformación tendrá algunas consecuencias en sus resultados inmediatos.

"Ustedes (prensa) y la gente pidieron un cambio generacional y ahora que se está haciendo hay que tener paciencia y aguantar el proceso de perder contra Uruguay 4-0, perder contra Brasil, de lo que pueda pasar en la Copa América, es la única manera en que se van a foguear para saber el nivel en el que está la Selección, esperemos que puedan hacer una buena Copa América, considero que tienen buenos jugadores", finalizó Héctor Herrera.

