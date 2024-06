Este miércoles la Liga MX y Voit presentaron el nuevo balón para el Apertura 2024, donde asistió Juan Carlos 'La Bomba' Rodríguez, comisionado de la Federación Mexicana de Futbol, quien se volvió viral tras una polémica broma en este evento que soltó a Luis Castillo, colaborador de RÉCORD y RÉCORD+.

Antes del duelo ante Brasil, Castillo había informado que Jaime Lozano estaba en riesgo como entrenador de la Selección Mexicana y que, si perdían, él mismo presentaría su renuncia. Sin embargo, la propia cuenta del Tricolor confirmó que 'Jimmy' se iba a quedar en el proyecto rumbo al Mundial de 2026.

"Si México pierde el sábado ante Brasil, Jaime Lozano renunciará 'por voluntad propia'", fue el informe de Luis Castillo. "Jaime Lozano es y será nuestro líder en Copa América", fue la respuesta de la cuenta del Tricolor.

Ante este hecho, la noche del miércoles 12 de junio, 'La Bomba' Rodríguez se encontró con Luis Castillo, donde no tardó en bromear de dicho tuit. Un video comenzó a hacerse viral, pues Miguel Arizpe reveló parte de la conversación, donde se escucha: "Deja de correr a 'Jimmy', cabrón. Déjalo que se corra él", por parte de 'La Bomba' entre risas.

'Fue una simple broma': Luis Castillo

De inmediato comenzó a hacerse viral y a generar un sinfín de polémicas por parte de la afición mexicana, por eso Luis Castillo acudió a RÉCORD+ En Construcción donde narró lo sucedido y reprobó que una plática personal, por más polémica que fuera, saliera a la luz.

"(Juan Carlos) se voltea, saluda a un colega de TUDN, y después se vuelve a voltear y se viene hacia mí, es cuando me saluda. A manera de broma, porque es una broma, me dice: 'ya no corras a 'Jimmy' Lozano', por el ruido se acerca y es la imagen que se ve, que me está hablando al oído. Se aleja, nos reímos, pero se alcanza a escuchar en el video que suelta: 'déjalo que se corra solo' y ya regresa al evento", contó Luis Castillo.

Explicación a partir del minuto 42:30

Tras narrar los hechos, el comunicador señaló que tuvo una plática con Juan Carlos Rodríguez para explicarle que dicho video fue expuesto sin su consentimiento. "Lo que yo reflexiono y que hay un error es que una charla privada la hayan hecho pública. Era completamente una broma, humor negro. Hablé con el comisionado por teléfono y le exprese que un dialogo privado, y de broma, saliera a la luz, para mí, no está bien".

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LA FIFPRO DEMANDA A LA FIFA POR SOBRECARGA DE CALENDARIO; MUNDIAL DE CLUBES 2025 ES EL PROBLEMA