Aficionados del PSG y Aston Villa se enfrentan en terrible pelea previo al partido de Champions League

Lamentables hechos se suscitaron este martes por la noche en suelo parisino, esto previo al duelo de Ida entre PSG y Aston Villa, donde aficionados de ambos equipos protagonizaron una batalla campal en las calles de París.

Pelea entre aficionados de PSG y Aston Villa | CAPTURA DE PANTALLA

Los primeros reportes indican que aficionados del Aston Villa se encontraban en un bar de París viendo los duelos de Champions League el día martes, situación que aprovecharon los ultras del París Saint-Germain para emboscarlos y comenzar una pelea.

En el video que circula ya por las redes sociales, se puede apreciar como alrededor de 20 aficionados de ambos equipos pelearan a las afueras del bar, lanzando golpes con los puños, patadas e inclusive utilizando vasos, mesas y sillas como armas.

Aston Villa fans being attacked by PSG fans in Paris tonight. pic.twitter.com/8klf7BPtjx

— 𝐂𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@thecasualultra) April 8, 2025