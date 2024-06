'Chucky' Lozano no le cierra las puertas al Tricolor: "Soy muy feliz yendo a Selección"

SAN DIEGO, California.- En el marco de su presentación con el San Diego FC, Hirving Lozano se tomó el tiempo de hablar sobre la Selección Mexicana, tema al que no rehuyó y al cual no cerró las puertas a futuro, pese no haber sido tomado en cuenta para la Copa América.

“Estoy ahorita enfocado en mi familia. Yo siempre lo he comentado: soy muy feliz yendo a Selección, cada oportunidad que me dan yo me entrego al máximo. Yo estoy abierto y sigo disponible de ir a la selección”, declaró.

En cuanto al tema de jugar en MLS, Lozano consideró que esta situación no le preocupa para posibles convocatorias con el Tricolor, pues considera que con trabajo conseguirá esos llamados.

“Para mí no es preocupación porque voy a seguir jugando y demostrando la calidad. Como siempre lo he dicho, seguiré trabajando para ganarme un lugar y si así es, iré con mucho gusto. Yo demostraré en la cancha y ya después el entrenador que esté decidirá”, dijo.

Por último, envió un mensaje al plantel tricolor, que se encuentra concentrando en la misma ciudad de San Diego previo a su debut en Copa América ante Jamaica.

“Sí me enteré que andaban acá, son decisiones que no están en mis manos, yo les deseo lo mejor y que ojalá empiecen de la mejor manera en esta Copa América”, finalizó.

