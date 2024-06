'Chucky' Lozano es presentado con San Diego FC de manera emotiva

SAN DIEGO, California.- Entre lágrimas y emociones, Hirving ‘Chucky’ Lozano fue presentado como nuevo elemento del San Diego FC, franquicia de expansión en la MLS que verá luz en la temporada 2025. En sus primeras declaraciones, Lozano afirmó sentirse identificado con la idea de la institución, situación que fue clave para su fichaje.

“Fue sorpresa, al principio me comentaron del equipo, sobre la marcha empezaron a comentar del proyecto y desde el primer minuto que me mostraron el proyecto me identifiqué mucho. Lo más importante fue que decidí contribuir a este proyecto, me salió de sorpresa por todo lo que involucra pero fue muy bonito”, dijo.

El delantero fue bienvenido por la directiva sandieguina y por un invitado especial, Enrique Meza, Director Técnico que se encargó de debutarlo en Liga MX. Entre lágrimas, ‘Chucky’ rememoró su experiencia con el ex estratega del Pachuca.

“Consejos me ha dado muchos, he tenido una relación súper bonita con el profe Meza y para mí es como un padre en el fútbol, siempre me ha seguido, trato de tener mucha comunicación con él. Todos los días me da un consejo diferente, yo le tengo mucho cariño y no tengo muchas palabras, siempre me apoyo desde el inicio y tengo muchas cosas bonitas de recuerdo sobre él”, comentó.

A message from Chucky’s biggest fans. pic.twitter.com/PJY2k6TMQr — San Diego FC (@sandiegofc) June 13, 2024

Por último, Hirving Lozano mencionó que le gustaría quedarse en el San Diego FC el resto de su carrera, pues cabe resaltar que el atacante firmó hasta 2028 con opción a dos temporadas más.

“Por mi sería fenomenal quedarme el resto de mi carrera aquí, lo principal es demostrar y trabajar. Después el tiempo lo dirá”, culminó.

