¡Compromiso total! Jugadoras de América Femenil rechazan vacaciones por el Clásico vs Chivas

Después de su participación con la Selección en la Copa Oro W, las jugadoras de América tenían autorización de descansar unos días, sin embargo, ellas mismas declinaron el permiso y reportaron de inmediato, Karen Luna una de las seleccionadas confirmó que tienen un compromiso con el club y que volver en semana de Clásico Nacional es la mejor atmósfera.

"Por el compromiso que tenemos con el club y el equipo lo que queremos es ayudar a nuestras compañeras. Sí veníamos de una exigencia alta, pero también extrañaba estar aquí con mis compañeras, me recuperé aquí en terapias con mis compañeras y me hace sentir bien porque es parte de compromiso que se tiene", afirmó la futbolista azulcrema.

"No lo tomamos mal, al contrario, el ambiente ha estado muy bien y más porque es semana de Clásico, nosotras felices de estar aquí, es un trabajo, pero es un trabajo que disfrutamos mucho", añadió.

La defensora reveló que también ya recibieron retroalimentación por parte de du cuerpo técnico en América por lo hecho en la Selección asegurando que deben de absorber las lecciones aprendidas en Copa Oro.

"Con Villacampa ya también tuvimos un análisis individual no podía faltar; claro que es una exigencia también alta jugar contra Estados Unidos, Brasil que están rankeados mundialmente en Top es una experiencia muy padre, de mucho aprendizaje, tomar los errores y seguir creciendo, al Profe no se le pasa ni uno y entonces para mí creo que puedo seguir creciendo y mejorando, no tengo techo", finalizó Karen Luna.