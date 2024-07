Leagues Cup: Luis Suárez marcó gol sin estar al cien, aseguró Tata Martino

El 'Pistolero' marcó gol y no estaba al cien. Luis Suárez quedó fuera del equipo de estrellas de la MLS por una rodilla inflamada, sin embargo, Gerardo Martino aclaró que es una lesión habitual en el uruguayo, pero que esta vez se tuvo que exponer para evitar su participación en el All Star Game, asegurando que su molestia va cambiando semana a semana.

"Tenía la rodilla un poco inflamada. Esta situación de que se le inflame la rodilla no es única de hoy, tal vez hubootras oportunidades y nadie se enteró, pero hoy lo tuvimos que expresar porque Luis no fue al Juego de las Estrellas, pero es una rodilla que se trabaja y cuida, hay semanas que está mejor y otras no tanto", explicó el Tata.

El estratega argentino aseguró que la idea es repetir el título y que no piensa dosificar o cuidar al plantel a pesar de que es un torneo de mucho desgaste.

"La mirada nuestra de este torneo está claro que es la misma que hace un año atrás, pero hace un año estábamos entre los últimos de la Liga y hoy estamos en primer lugar, pero no hay motivos para tener algún tipo de cuidado, veníamos de jugar hace una semana y lo harémos dentro de una semana y ya veremos cómo nos vamos moviendo en un torneo que desgasta mucho", comentó Martino.

