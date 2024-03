Jaime Lozano pide mayor exportación de jugadores a Europa para volver a competir

Jaime Lozano tiene claro que una de las claves para alcanzar el nivel que merece la Selección Mexicana es mandar a más jugadores a Europa, por lo que solicitó a la FMF y a los clubes que se enfoquen en la formación y exportación de talentos.

"Yo creo que es jugadores en las mejores ligas, te da mejores contextos, una posibilidad de manera internacional, es formar mejor y vender a edades tempranas, es lo que lo mejor que nos puede pasar, a mi como entrenador, pero más a la Selección”, indicó tras la derrota de México en la Nations League a manos de Estados Unidos por 2-0.

Prueba de que esto puede dar resultados, es que Estados Unidos elevó su nivel de competencia cuándo realizó este método, de acuerdo con Lozano.

“Es que más allá de los extranjeros, yo veo una Liga como la Premier y LaLiga sigue creciend. Es buscar mejores formadores, invertir abajo, evidentemente es eso, es la solución, no sé si inmediata, pero viable, para levantar la competencia en este tipo de enfrentamientos”, puntualizó el técnico.

Finalmente Lozano señaló que deben de darle la vuelta a la página porque muy pronto viene otro torneo de mucha importancia: la Copa América.

“Tengo que darle la vuelta, cuesta trabajo, tengo que hacerlo, te entrenas para esto, te preparas para este tipo de eventualidades, de descalabros, desastres, busco prepararme en aspectos y no sé cuándo lo voy a utilizar, es una buena semana para seguir adelante, he sufrido en mi carrera muchas cosas, hermosa y no tanto, pero hay que seguir adelante, pelear por tus sueños, es lo que tengo que hacer y lo que me toca”.

