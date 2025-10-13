Costa Rica vs Nicaragua EN VIVO Eliminatorias Mundialistas Concacaf

Costa Rica vs Nicaragua EN VIVO Eliminatorias Mundialistas Concacaf

REDACCIÓN RÉCORD
13 de Octubre de 2025

 

El Estadio Nacional en San José será el escenario del derbi centroamericano, donde la selección de Costa Rica recibirá a Nicaragua en un duelo correspondiente a la Ronda Final de las Eliminatorias CONCACAF para el Mundial 2026

Este partido en el Grupo C es de altísima tensión, ya que la derrota podría significar la eliminación virtual para cualquiera de los dos equipos.

Los ticos, dirigidos por Miguel 'Piojo' Herrera, atraviesan un momento complicado. Se encuentran en la tercera posición del sector con tan solo 3 puntos después de tres partidos, producto de tres empates, por lo que están prácticamente obligados a ganar en casa para evitar una catástrofe. 

Nicaragua llega con solo una unidad y en último lugar, lo que lo coloca en una situación crítica, por lo que este juego es su última gran oportunidad de resucitar en la eliminatoria.

