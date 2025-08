Este martes Jorge Costa, capitán y campeón del Porto de Champions League en 2004, falleció de un paro cardíaco a los 53 años de edad, noticia que conmocionó al mundo del futbol, en especial a quienes convivieron con el portugués.

Uno de los más afectados, y que convivió mucho tiempo con Costa, fue José Mourinho, quien entrenó a Jorge durante la hazaña del club de Los Dragones hace 21 años.

"The Special One" que daba una conferencia de prensa, no pudo evitar llorar por el sentimiento que le generó la perdida de su amigo, todo previo al encuentro del Fenerbahce contra el Feyenoord por la tercera ronda de la UEFA Champions League.

El mensaje de Mou en sus redes sociales | CAPTURA|

"Estoy muy triste; si estuviera aquí ahora, diría: olvídate de mí, céntrate en la rueda de prensa y en el partido. Haré todo lo posible. Luego lloraré“, expresó Mou.

Costa debutó en el Penafiel en la temporada 1990, en dos etapas distintas, el portugués jugó 13 años con el Porto, donde ganó ocho veces la liga y una vez la Champions League.

