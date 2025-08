Marcus Rashford no enciende las alarmas ante su falta de inscripción en LaLiga

El FC Barcelona se encuentra preparado para iniciar la defensa de su corona en LaLiga el conjunto blaugrana terminó su pretemporada en Corea del Sur y ahora define los últimos detalles de cara a su debut ante Mallorca.

Uno de los temas pendientes que tiene el equipo comandado por Hansi Flick es la inscripción de su nuevo refuerzo Marcus Rashford, y que aún sigue sin efectuarse, a días de dar comienzo una nueva campaña.

Rashford l X:FCBarcelona

El delantero inglés habló sobre el tema y aseguró que es un tema que no le preocupa ya que confía en el conjunto catalán que lo terminará haciendo para presentarse como Blaugrana: “No estoy preocupado por mi inscripción dijo ante los medios en suelo asiático.

“Creo que es algo que el club debe resolver, y confío en que va a ocurrir. Yo me centro en los entrenamientos y en estar listo para el inicio de la temporada”, resaltó el jugador que jugará cedido por el Manchester United.

Hansi Flick l X:FCBarcelona

Buena pretemporada

Marcus Rashford aseguró que ha tenido una buena adaptación con el equipo, además de destacar su polivalencia. “Ha sido una buena pretemporada y estamos preparados para el inicio del curso. Me he integrado bastante bien y me estoy adaptando al equipo y al entrenador. Puedo jugar en diferentes posiciones, marcar goles desde todas las zonas de campo”.

Pendientes para ser inscritos

Además de la falta de inscripción de Marcus Rashford también se espera que Joan García, Szczesny y Gerard Martín se terminen inscribiendo a la LaLiga para tener todo completo en la fecha 1 ante Mallorca.

Barcelona l X:FCBarcelona

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡OFICIAL! LUKA JOVIĆ ES NUEVO JUGADOR DEL AEK DE ATENAS, JUGARÁ CON ORBELÍN PINEDA