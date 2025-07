Marcus Rashford en la mira de Barcelona tras fichaje fallido de Nico Williams

Barcelona vuelve a estar en el centro de los rumores del mercado de fichajes y esta vez el protagonista es Marcus Rashford, delantero del Manchester United, quien se perfila como posible refuerzo blaugrana tras el fallido fichaje de Nico Williams.

Según fuentes cercanas al futbolista, Rashford ha rechazado dos ofertas millonarias provenientes de Arabia Saudí, además de un acercamiento por parte de la Juventus. A pesar de que estos clubes le ofrecían contratos con cifras muy superiores, su objetivo es claro, fichar por el Barcelona.

El atacante de 26 años estaría entusiasmado con la posibilidad de compartir delantera con Lamine Yamal, la joya de la cantera azulgrana. Ambos mantienen una buena relación personal tras coincidir en eventos publicitarios y han mantenido contacto a través de redes sociales. Rashford ve con ilusión formar una dupla ofensiva con el joven extremo catalán, dentro del nuevo proyecto deportivo liderado por Hansi Flick.

El Barça no lo tiene decidido

Pese al interés del jugador, la directiva del Barcelona aún no ha tomado una decisión final respecto a avanzar en la operación. De acuerdo con el periodista especializado Fabrizio Romano, no hay negociaciones activas entre el Barça y el Manchester United. El conjunto catalán se encuentra evaluando internamente cuál será su siguiente movimiento en el mercado de fichajes tras no concretar la llegada de Nico Williams.

El precio de salida, un obstáculo importante

El Manchester United está dispuesto a vender a Rashford y ha fijado un precio de salida cercano a los 50 millones de euros. Esta cantidad se considera inviable en el contexto económico actual del Barça, lo que podría frenar seriamente cualquier intento de fichaje, al menos en el corto plazo.

A pesar de ello, Marcus Rashford no oculta su deseo de vestir la camiseta azulgrana y se mantiene a la espera de que el club catalán mueva ficha.

