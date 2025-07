¿Pretemporada con polémica? Barcelona anota gol con 'ayuda' del árbitro

El Barcelona arrancó su pretemporada con una contundente victoria por 3-7 ante el FC Seoul, pero el encuentro no estuvo exento de polémica. El primer gol del partido estuvo marcado por un grosero error arbitral que favoreció al conjunto catalán.

Corría apenas el inicio del primer tiempo cuando Anderson de Oliveira, jugador del equipo coreano, perdió un balón en zona media. En su intento por recuperarlo, fue obstruido por el árbitro, quien bloqueó su avance y facilitó la recuperación del esférico por parte del Barça.

La pelota quedó servida para Dani Olmo, quien asistió rápidamente a Lamine Yamal. El juvenil blaugrana disparó al arco, pero su remate se estrelló en el poste. El rebote fue capitalizado por Robert Lewandowski, quien marcó el 0-1 sin oposición.

Festejo de gol | AP|

La jugada desató críticas inmediatas debido a que la interferencia del árbitro tuvo impacto directo en el desarrollo de la jugada y en el marcador. De acuerdo con las Reglas de Juego 2024/25 de la FIFA:

“Si el balón toca al árbitro y permanece en el terreno de juego, y además: se inicia un ataque prometedor, el balón entra directamente en la portería, o el equipo en posesión cambia. Entonces el árbitro deberá conceder un balón a tierra al equipo que tenía el control del balón antes del toque.”

(Regla 9 - Balón en juego o fuera de juego, IFAB/FIFA)

En este caso, el árbitro omitió esa indicación y permitió que la jugada continuara, resultando en el primer gol del Barcelona.

Lewandowski scores the opening goal. The best striker in the world rn. pic.twitter.com/2uKRtGqMfR

— Lewy (@FCBLewy9) July 31, 2025