Islandia vs Francia EN VIVO Eliminatorias Mundialistas UEFA

El Laugardalsvöllur de Reikiavik se viste de gala para recibir un enfrentamiento que pone a prueba las aspiraciones de una combativa Islandia frente al poderío de la favorita Francia.

Este choque por las Eliminatorias de la UEFA es vital para ambos equipos en el Grupo D, con los franceses buscando consolidarse en la cima y los islandeses soñando con una hazaña que reviva su camino hacia la Copa del Mundo

Francia llega a este partido en la posición de líder indiscutible del sector, acumulando 9 puntos después de tres jornadas.

Por su parte, Islandia se encuentra en una posición más precaria, en el tercer lugar del grupo con 3 puntos. Necesitan urgentemente sumar de a tres para acercarse a los puestos de play-off y mantener viva la esperanza mundialista.

El historial reciente entre ambas selecciones ha sido mayoritariamente favorable a Francia. Sin embargo, Islandia es conocida por ser un rival tenaz, especialmente en casa, donde la famosa "marea vikinga" ha complicado a más de un gigante europeo.