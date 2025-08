Javier Mascherano habló sobre la lesión de Messi: "Quizás no sea tan grave"

Este sábado, en el partido en donde el Inter Miami se enfrentó a los Rayos de Necaxa en la Leagues Cup, el cuadro dirigido por Javier Mascherano tuvo que terminar el juego sin Lionel Messi, que salió del terreno de juego por una lesión.

Después del encuentro, el entrenador argentino habló en conferencia de prensa donde, entre otras cosas, habló de la lesión de Messi, asegurando que, probablemente, no sea algo grave.

Messi durante el partido ante Necaxa | @InterMiamiCF|

“Leo sintió una molestia en el isquiotibial y hasta mañana no vamos a saber el grado de la lesión, seguramente algo tenga, pero quizás no sea tan grande porque no estaba dolorido. Si sintió una molestia y por eso salió", comentó Mascherano.